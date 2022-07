Ellos anmäls för ”femwashing”

Ett slående exempel på femwashing är Ellos kampanj ”Made by women” där företaget ”tar ställning för jämställdhet och kvinnliga rättigheter”. Ellos ”låter olika kvinnors röster höras, för alla kvinnors skull”.

Samtidigt som Ellos slår på stora trumman vill de inte berätta vad sömmerskorna som tillverkar deras kläder har i lön. Företaget har inte heller en plan för att kartlägga och hantera glappet mellan faktiska löner och löner som räcker till ordentlig mat, boende och sjukvård. Ellos vill alltså inte göra jobbet för att kontrollera om verkligheten matchar de stora orden. Därför anmäler idag Fair Action Ellos till Reklamombudsmannen för femwashing.

Varför måste Ellos ta tag i frågan om sömmerskornas löner?

Ellos köper in en betydande andel av sina produkter från Bangladesh och Indien, där majoriteten av de som syr plaggen är kvinnor. Lönerna i klädfabrikerna i dessa länder är generellt så låga att sömmerskorna har svårt att ha råd med det mest grundläggande som ordentlig mat och sjukvård till sig och sina barn. Minimilönen i Bangladesh är mindre än hälften av vad en anställd i klädfabrikerna behöver för att kunna leva på sin lön. Som en konsekvens av de låga lönerna arbetar sömmerskorna upp till 12 timmar per dag sex dagar i veckan. Men trots övertidsersättningen måste de spara in på kostnader för mat, boende och mediciner. Resultatet blir i många fall ett liv präglat av sjukdom och oro.

Varför menar Fair Action att Ellos reklam är vilseledande?

Ellos vill inte offentliggöra vad sömmerskorna tjänar i leverantörsfabrikerna, och har heller ingen plan för att kartlägga och hantera glappet mellan faktiska löner och löner som går att leva på. Ellos har inte satt upp några egna mål eller antagit en egen handlingsplan om att sömmerskorna som tillverkar kläderna ska kunna få löner som räcker till grundläggande behov. Ellos uppger inte att de bidrar till löner som går att leva på genom att betala rimliga inköpspriser till leverantörsfabrikerna, eller att de prioriterar inköp från leverantörer med bättre löner. En växande andel av globala modeföretag redovisar sin strategi för att uppnå löner som går att leva på i leverantörsfabrikerna.

För den vetgirige – hur öppna är andra modeföretag med sin produktion?

I verktyget Fashion Checker går det att ta reda på vilka modeföretag som talar om vilka leverantörsfabriker de köper ifrån och vad de anställda i produktionen tjänar. Över 250 klädmärken granskas i Fashion Checker, inklusive svenska H&M och Lindex.

Fair Actions arbete med Fashion Checker för större öppenhet i modeindustrin finansieras av Europeiska Unionen.