28 april, 2026
Hej medlem – du är hjärtligt välkommen på Fair Actions digitala årsmöte!
Den 12 maj är det dags för vårt årliga digitala årsmöte. Här får du som medlem första hands information om vad vi åstadkommit under 2025 samt vilka planer vi har för 2026. Vi kommer också välja ny en styrelse.
Nytt för i år är att vår kollega Lisa berättar om Fair Actions omskrivna rapport Dressed to Waste – a look into fashion waste and the responsibility of producers. Rapporten lyfter problematiken med överproduktion av kläder och hur fast fashion leder till orimliga arbetsvillkor, stor miljöförstöring och enorma mängder textilavfall.
Årsmötet hålls på zoom och efter anmälan får du en möteslänk skickad till din mejladress. Via länken finns möjlighet att delta med både ljud och bild.
Tid: 12 maj kl. 17.00 – 19.00
Alla som har betalt medlemsavgiften senaste den 31 mars har rösträtt på mötet.
Ps. Har du inte möjlighet att närvara men vill ändå vara med och rösta? Inga problem! Du kan rösta via ombud. Då behöver du skicka in en skriftlig fullmakt till lisa@fairaction.se senast den 11 maj. Observera att ett ombud endast kan ha fullmakt för en medlem.
Vi ser fram emot att ses!