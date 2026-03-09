Ny rapport om textilavfall och överproduktion: Dressed to Waste

Modeindustrin fortsätter att överproducera kläder – samtidigt sjunker kvaliteten och den tid som plaggen faktiskt används. Resultatet är växande berg av använda kläder och textilavfall som det saknas både efterfrågan på och kapacitet att hantera.

En stor del av Europas använda textilier exporteras till länder i Afrika och Asien, med ambitionen att de ska återanvändas eller återvinnas. Tyvärr går en betydande andel inte att sälja vidare och hamnar istället på öppna soptippar eller i naturen, där de bidrar till föroreningar av mark och vatten. Samtidigt sker sortering och hantering ofta under osäkra arbetsvillkor, med bristande skydd och låga löner för de människor som arbetar med att ta hand om Europas textilöverskott. Problemet med överproduktion förflyttas därmed geografiskt – där någon annan får bära de miljömässiga och sociala kostnaderna.

I vår granskning har vi undersökt problemen med textilavfall i modeindustrin, från produktion till sluthantering av använda kläder. Vi har även analyserat vilka åtgärder som nu vidtas genom lagstiftning och företagens egna initiativ för att komma till rätta med problemen.