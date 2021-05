H&M backar undan från säkerhetsavtal i Bangladesh

Var sjätte plagg vi svenskar köper är tillverkat i Bangladesh och H&M är världens största köpare av kläder från landet. Samtidigt visar flertalet granskningar att förhållandena i textilfabrikerna i Bangladesh är undermåliga. I dagsläget saknar exempelvis 1 200 fabriker effektiva brandvarnare, 900 saknar säkra evakueringsmöjligheter och 300 fabriker är inte heller klara med att se till att konstruktioner såsom pelare och balkar som håller upp fabriken är tillräckligt stabila.

– Att H&M inte ser det som en självklarhet att skriva på säkerhetsavtalet går stick i stäv med deras höga svansföring på hållbarhetsområdet. H&M och klädfabrikerna vill sköta säkerhetsarbetet mer på egen hand framöver, men det är lika effektivt som en bilägare som vill göra bilbesiktningen själv, säger Maria Sjödin, sakkunnig företag och mänskliga rättigheter på Fair Action.

Mycket snack och farlig verkstad

Den 24 april 2013 kollapsade textilfabriken Rana Plaza i Savar, Bangladesh. Åtminstone 1 134 människor dog och 2 500 skadades allvarligt, vilket gör tragedin till en av de värsta i sitt slag. Efter kollapsen togs ett avtal fram för att förbättra säkerheten i Bangladeshs textilfabriker. En av anledningarna till att arbetet varit så framgångsrikt är att arbetarna och fackföreningarna haft reell makt att påverka. En annan är att avtalet är juridiskt bindande vilket innebär att ett företag som inte bidrar till säkerhetsförbättringar, kan ställas inför domstol. H&M och andra klädföretag åtog sig i början av 2020 att förhandla om en förlängning. Men trots att avtalet löper ut om bara en dryg månad den 31 maj, finns ingen ny överenskommelse på plats.

– H&M tvekar om att ge ett skriftligt löfte som de kommer tvingas hålla. För konsumenten kan det framstå som att H&M hellre vill satsa pengar på petitesser, än initiativ som förbättrar arbetsvillkoren och på riktigt gör produktionen mer hållbar och säker, säger Maria Sjödin.

Säkerhetsrisker kvarstår

En ny granskning av bland annat H&M:s och Lindex leverantörsfabriker i Bangladesh visar att 91 % av säkerhetsriskerna har åtgärdats men att 9 % av problemen på fabrikerna fortfarande finns kvar. Det gäller exempelvis att säkra utgångar, brandlarm och sprinklersystem saknas. Rapporten “Unfinished Business: Outstanding safety hazards at garment factories show that the Accord must be extended and expanded” är framtagen av Clean Clothes Campaign, där Fair Action ingår, och finns att ladda ner här.

Pressbild på textilfabriken Rana Plaza finns att ladda ner här. Här hittar du mer info om säkerhetsavtalet ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh”.

Kontakt

Maria Sjödin, sakkunnig företag och mänskliga rättigheter

Mail: maria@fairaction.se

Telefon: 070-940 21 13

Kontakt gällande rapporten “Unfinished Business”

Christie Miedema, Campaign and outreach coordinator

Clean Clothes Campaign

Mail: christie@cleanclothes.org

Telefon: +31 6 42060638