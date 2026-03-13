Vill du stärka konsumentmakten och påverka globala företag? Fair Action söker två nya styrelseledamöter

Brinner du för mänskliga rättigheter och att påverka näringslivet i en hållbar riktning? Har du ett strategiskt driv, ekonomisk skärpa eller expertis inom kommunikation? Då kan du vara en av våra två nya styrelseledamöter som tar Fair Action in i nästa fas.

Som styrelseledamot i Fair Action spelar du en avgörande roll i att stärka vår röst, vår relevans och vår strategiska riktning. Vi granskar modeindustrin och pressar globala företag att ta ansvar för människor och miljö i sina leverantörsled. Nu letar vi efter dig som vill bidra med din expertis för att stärka vår roll som en professionell och slagkraftig aktör.

Vad får du ut av uppdraget?

Att sitta i Fair Actions styrelse är ett meningsfullt ideellt uppdrag där du bidrar till en mer hållbar värld. Som ledamot får du:

Strategiskt inflytande: Du får vara med och fatta beslut som direkt påverkar en expertorganisations utveckling och genomslag.

Du får fördjupad insikt i hållbarhetsfrågor, global handel och påverkansarbete i ett engagerat team.

Nätverk & Utveckling: Uppdraget ger dig möjlighet att vässa ditt ledarskap och din förmåga att driva förändring på hög nivå.

Vilka kompetenser söker vi?

Vi letar särskilt efter dig med erfarenhet från näringslivet eller kommunikationssektorn. Vi ser gärna att du identifierar dig med någon av följande profiler:

Affärsmässighet & Strategi: Med erfarenhet från privat sektor och fokus på resultat, hjälper du oss att utmana vår vision, arbeta strategiskt och prioritera för största möjliga effekt.

Ekonomisk analys & Granskning: Med ett kritiskt tänkande kring ekonomisk analys och uppföljning hjälper du oss att säkra en långsiktigt hållbar och stabil organisation.

Kommunikation & Påverkan: Vi står inför en satsning på vår synlighet. Vi söker därför dig som vet hur man skapar engagemang, bygger varumärke och når ut i bruset för att mobilisera konsumentmakt.

Vem är du som person?

Vi tror på en styrelsekultur där det är högt i tak och där vi vågar utmana varandra med ett lösningsfokuserat driv. För att Fair Action ska kunna vara innovativa och fatta välgrundade beslut eftersträvar vi en bred representation. Vi välkomnar olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter.

Du är en person som gärna tar initiativ och har ett genuint engagemang för våra frågor. Som person är du tolerant och hjälpsam, men du räds inte att ställa de svåra frågorna. Självklart känner du att du har tillräckligt med tid att engagera dig i styrelsen och vårt viktiga arbete!

Praktisk information

Uppdraget: Styrelsen väljs vid årsmötet i maj på ett tvåårigt mandat.

Möten: Vi sammanträder ca sex gånger per år, oftast vardagskvällar kl. 18.00–20.00. Det går utmärkt att delta helt på distans.

Arvode: Uppdraget är ideellt.

Så ansöker du

Skicka din intresseanmälan till valberedning@fairaction.se senast den 31 mars. Berätta kort om din bakgrund, varför du vill engagera dig i just Fair Action och vad du tror att du kan bidra med i styrelserummet.

Har du någon annan i åtanke, ställ frågan och skicka sen in en nominering där du kort beskriver varför personen i fråga skulle vara en bra kandidat till vår styrelse.

Tycker du att det låter spännande men har inte tid just nu? Bli medlem och hjälp oss att ställa krav på företag att ta hänsyn till människor och miljö.