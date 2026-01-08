Vart tar alla våra kläder vägen?

Fair Actions efterforskningar visar att textilavfall är ett systematiskt problem som bottnar i ohållbara affärsmodeller. Modeller som bygger på överproduktion, som driver på överkonsumtion och där någon annan får hantera avfallet.

Ett dolt avfallsberg

Trots problemets omfattning saknas konkreta siffror över hur mycket som faktiskt produceras och ger upphov till textilavfall. Endast 12 procent av de största modeföretagen redovisar sina produktionsvolymer. Europeiska miljöbyrån pekar dessutom på att 22–43 procent av returnerade plagg bränns, istället för att säljas igen, för att det är helt enkelt mer lönsamt för modeföretagen.

Bara under 2024 slängde vi svenskar omkring 7–9 kilo textil per person i hushållssoporna, trots att 40 procent egentligen hade kunnat användas längre eller återanvändas. När en ny textillagstiftning förbjöd att slänga kläder i hushållssoporna, blev mängden textilavfall snabbt tydligt. Insamlingskärlen blev överfulla och kommuner saknade kapacitet för att kunna hantera allt i den takt som textilerna kom in.

Är återvinning en myt?

Idag blir mindre än 1 procent av kläder till nya kläder. Storskalig och effektiv textilåtervinning existerar inte i praktiken. Den första automatiska klädsorteringsmaskinen i hela världen, Siptex i Malmö, ska säljas – för att efterfrågan på återvunna textilier inte matchar inflödet.

Både privatpersoner och företag väljer att donera plagg till ideella organisationer, men även där uppstår problem. Infrastruktur och efterfrågan räcker inte till för att hantera den enorma mängden oönskade kläder som strömmar in. Endast 10 procent av kläddonationer säljs på den nordiska andrahandsmarknaden, medan exempelvis Myrorna uppskattar att de endast kan sälja 25 procent av all textil de får in i Sverige.

Vad händer med resten? Majoriteteten exporteras vidare, först inom Europa, sedan till länder i Afrika och Asien. I Afrika säljs cirka 60 procent vidare på den inhemska andrahandsmarknaden, men det innebär att 40 procent blir avfall, och dumpas på stränder, i naturen och i havet. I Sverige saknas kapaciteten att ta hand om vårt eget textilavfall, samtidigt som Afrika och Asien förväntas ta hand om majoriteten av Europas insamlade textilier.