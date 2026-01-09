Var med och skapa förändring – Fair Action rekryterar kommunikatör! 

Om Fair Action

Fair Action är en ideell organisation som granskar företag och driver på för ökat ansvarstagande i globala leverantörsled, med särskilt fokus på modeindustrin, klimat och mänskliga rättigheter.

Vi befinner oss i en expansiv utvecklingsfas med en ny strategi och nya sätt att kommunicera. Vårt arbete utvecklas mot mer datadriven, målgruppsanpassad och engagerande kommunikation.

Hos oss får du arbeta i en organisation med tydligt samhällsuppdrag, höga ambitioner och stort utrymme att påverka hur Fair Action kommunicerar och växer framåt.

Vad innebär tjänsten?

Vi söker en driven kommunikatör som är redo att ta ett helhetsgrepp kring Fair Actions kommunikationsarbete och implementera vår nya strategi. Rollen är central för att uppnå målen om ökat genomslag och finansiell stabilitet, och kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt ansvar att skapa och publicera kommunikationsmaterial. Rollen innebär även att bidra till Fair Actions projekt. Vi söker någon som är bra på att kommunicera komplexa samhällsfrågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Tjänsten förutsätter 3-5 års dokumenterad erfarenhet och riktar sig till kandidater på mellan- till seniornivå.

Huvudsakliga ansvarsområden

1 . Strategiskt genomförande och positionering

Driva genomförandet av Fair Actions kommunikationsstrategi 2025–2030.

Säkerställa att Fair Action positioneras som den trovärdiga och respekterade rösten som granskar modeindustrins leverantörsled och lyfter textilarbetares röster.

Balansera expertis med ett engagerande tilltal, och agera som en lösningsorienterad kritiker mot modeindustrin utan att kompromissa med organisationens oberoende.

Implementera kommunikation som både ökar verksamhetens insamling och som stödjer organisationens mål.

Operativt kommunikations- och kampanjarbete

Löpande skapa och publicera engagerande kommunikation med tydliga Call to Actions (CTA) för att engagera konsumenter till konkret handling och leadsinsamling.

Ansvara för produktion och publicering av engagerande innehåll anpassat för organisationens prioriterade kanaler: Instagram (huvudkanal), e-post (för engagemang och givare) och webb.

Identifiera och etablera strategiska effektfulla samarbeten med organisationer, influencers och andra relevanta aktörer för att maximera samhällelig påverkan.

Strategiskt arbeta med kundsegment och CRM-system.

Säkerställa kontinuerlig analys av insamlings- och kampanjdata för att förbättra konvertering, segmentering och strategier.

Säkerställa att kommunikationen når de primära målgrupperna: engagerade konsumenter, professionella inom modeindustrin (hållbarhets- och inköpsansvariga) samt sekundärt influencers.

Kvalifikationer och meriter

Obligatoriska krav:

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med kommunikation (3-5 års erfarenhet).

Djup förståelse för hur kommunikation driver opinionsbildning och bidrar till samhällelig förändring.

Mycket god förmåga att arbeta i och utveckla innehåll för digitala kanaler (särskilt Instagram, e-post och webb).

Vilja att tänka och testa nytt för att uppnå ökat genomslag. Förmåga att arbeta målinriktat i en miljö med begränsade resurser.

Dela Fair Actions värderingar om mänskliga rättigheter, transparens och hållbarhet, och agera i linje med organisationens oberoende och etiska principer.

Erfaren att arbeta med ideella organisationer.

Meriterande:

Erfarenhet av försäljning och att utveckla intäktsströmmar, exempelvis genom insamlingsarbete mot privatpersoner (månadsgivare) eller uppdragsutbildning.

Erfarenhet av att bygga personliga nätverk med nyckelpersoner och hållbarhetsproffs inom näringslivet, särskilt modeindustrin.

Erfarenhet av att implementera och dagligen hantera CRM-system för leads och segmentering.

Kunskap om mänskliga rättigheter, miljö eller klimat är ej ett krav, men kan vara meriterande

Vad erbjuder vi?

Fair Action är ett litet, prestigelöst kansli i Stockholm med stor omtanke om arbetsmiljö, balans i livet och inkluderande samarbete. En heltidstjänst hos oss är 37,5 timmars arbetsvecka, varav två friskvårdstimmar per vecka. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete, men man förväntas vara på kontoret ca 3 dagar i veckan eller enligt överenskommelse.

Det förekommer resor inom Sverige och i Europa. Vi har kollektivavtal med Unionen/Fremia och vi tillämpar individuell lönesättning. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är viktig för oss på Fair Action, vi jobbar därför integrerat med dessa frågor i allt vi gör. Fair Action strävar efter inkludering och en bred representation när det kommer till ålder, kunskaper, färdigheter, bakgrund och personligheter.

Hur söker jag?

Ansök via workrecruit, sista datum för att skicka in din ansökan är 29 januari 2026, men vänta inte för länge då vi kommer att göra ett löpande urval. Om vi hittar rätt kandidat kan annonsen tas bort före sista ansökningsdag. Vi kommer att be om arbetsprover från de som går vidare till intervju.

För frågor om tjänsten kontakta info@fairaction.se.