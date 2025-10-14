14 oktober, 2025
Sök praktik hos oss – mänskliga rättigheter, hållbarhet & företagsansvar
Är du kreativ och samhällsengagerad - kom och gör skillnad hos oss! Fair Action söker en kreativ och kommunikativ praktikant som vill vara med och påverka – på riktigt.
-
Vara med i Fair Actions dagliga arbete
-
Skapa engagerande innehåll för våra sociala medier (Instagram, LinkedIn, Facebook m.fl.)
-
Skriva texter för kampanjer, nyhetsbrev och webb
-
Producera video och grafik med verktyg som CapCut, Canva eller WordPress
-
Stötta i hantering av vårt CRM-system
-
Bidra till internationella projekt och samarbeten
-
Vara delaktig i Fair Actions dagliga arbete och kampanjer
-
Genomföra workshops
-
Har erfarenhet av digital kommunikation och sociala medier
-
Är en skicklig skribent med känsla för tonalitet och målgrupp
-
Har goda kunskaper eller kan enkelt införskaffa kunskaper i CapCut, Canva eller WordPress eller liknande
-
Är kreativ, självgående och gillar att arbeta i team
-
Har intresse för hållbar utveckling och rättvisefrågor
-
Behärskar engelska flytande i tal och skrift
-
Kompetens inom event management
-
Har erfarenhet av CRM-system (meriterande)
-
Heltid under vårterminen 2026
-
Praktiken ska vara en del av en utbildning (universitet, högskola eller YH)
-
Du förväntas kunna arbeta från vårt kontor i Stockholm 2–3 dagar i veckan
-
Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, inkludering och arbetsglädje
-
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor
-
Mål 5: Jämställdhet
-
Mål 1: Ingen fattigdom