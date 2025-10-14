14 oktober, 2025

Sök praktik hos oss – mänskliga rättigheter, hållbarhet & företagsansvar

Är du kreativ och samhällsengagerad - kom och gör skillnad hos oss!  Fair Action söker en kreativ och kommunikativ praktikant som vill vara med och påverka – på riktigt.

Published On: 2025-10-14
Under våren 2026 erbjuder vi en praktikplats där du lär dig om klimat, företagsansvar, greenwashing, slow fashion och hållbar konsumtion, områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Samtidigt som du utvecklar din kompetens inom digital kommunikation. Fair Action jobbar tillsammans med organisationer, kommuner, forskare, och ideella organisationer runt om i Europa.

Vad du kommer att göra:
  • Vara med i Fair Actions dagliga arbete
  • Skapa engagerande innehåll för våra sociala medier (Instagram, LinkedIn, Facebook m.fl.)
  • Skriva texter för kampanjer, nyhetsbrev och webb
  • Producera video och grafik med verktyg som CapCut, Canva eller WordPress
  • Stötta i hantering av vårt CRM-system
  • Bidra till internationella projekt och samarbeten
  • Vara delaktig i Fair Actions dagliga arbete och kampanjer
  • Genomföra workshops
Vi söker dig som har några av följande:
  • Har erfarenhet av digital kommunikation och sociala medier
  • Är en skicklig skribent med känsla för tonalitet och målgrupp
  • Har goda kunskaper eller kan enkelt införskaffa kunskaper i CapCut, Canva eller WordPress eller liknande
  • Är kreativ, självgående och gillar att arbeta i team
  • Har intresse för hållbar utveckling och rättvisefrågor
  • Behärskar engelska flytande i tal och skrift
  • Kompetens inom event management
  • Har erfarenhet av CRM-system (meriterande)
Om praktiken:
Du kommer att ingå i ett dynamiskt team. Dina arbetsuppgifter kommer variera, exempelvis kommer det innehålla projektkoordinering, aktiviteter med samarbetspartner och andra administrativa uppgifter. Då flera av våra projekt är europeiska samarbeten vill vi att du är flytande i engelska i tal och skrift. Vi kommer i en dialog med dig anpassa uppgifterna för att du och vi ska få det mesta ut av din praktikplats.

På Fair Action lägger vi stor vikt vid vår gemensamma arbetsmiljö och vi strävar efter att vara lyhörda, tydliga, toleranta och omtänksamma mot varandra.
  • Heltid under vårterminen 2026
  • Praktiken ska vara en del av en utbildning (universitet, högskola eller YH)
  • Du förväntas kunna arbeta från vårt kontor i Stockholm 2–3 dagar i veckan
  • Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, inkludering och arbetsglädje
Praktikens koppling till Agenda 2030
Praktiken kopplas till flera av målen i Agenda 2030, särskilt:
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor
  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 1: Ingen fattigdom
Om processen:
Sista ansökningsdag är 2 november. Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Vi ser fram emot att höra hur just du vill bidra till vårt arbete.