Sök praktik hos oss – mänskliga rättigheter, hållbarhet & företagsansvar

Under våren 2026 erbjuder vi en praktikplats där du lär dig om klimat, företagsansvar, greenwashing, slow fashion och hållbar konsumtion, områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Samtidigt som du utvecklar din kompetens inom digital kommunikation. Fair Action jobbar tillsammans med organisationer, kommuner, forskare, och ideella organisationer runt om i Europa.

Vad du kommer att göra:

Vara med i Fair Actions dagliga arbete

Skapa engagerande innehåll för våra sociala medier (Instagram, LinkedIn, Facebook m.fl.)

Skriva texter för kampanjer, nyhetsbrev och webb

Producera video och grafik med verktyg som CapCut, Canva eller WordPress

Stötta i hantering av vårt CRM-system

Bidra till internationella projekt och samarbeten

Vara delaktig i Fair Actions dagliga arbete och kampanjer

Genomföra workshops

Vi söker dig som har några av följande:

Har erfarenhet av digital kommunikation och sociala medier

Är en skicklig skribent med känsla för tonalitet och målgrupp

Har goda kunskaper eller kan enkelt införskaffa kunskaper i CapCut, Canva eller WordPress eller liknande

Är kreativ, självgående och gillar att arbeta i team

Har intresse för hållbar utveckling och rättvisefrågor

Behärskar engelska flytande i tal och skrift

Kompetens inom event management

Har erfarenhet av CRM-system (meriterande)

Om praktiken:

Du kommer att ingå i ett dynamiskt team. Dina arbetsuppgifter kommer variera, exempelvis kommer det innehålla projektkoordinering, aktiviteter med samarbetspartner och andra administrativa uppgifter. Då flera av våra projekt är europeiska samarbeten vill vi att du är flytande i engelska i tal och skrift. Vi kommer i en dialog med dig anpassa uppgifterna för att du och vi ska få det mesta ut av din praktikplats.

På Fair Action lägger vi stor vikt vid vår gemensamma arbetsmiljö och vi strävar efter att vara lyhörda, tydliga, toleranta och omtänksamma mot varandra.

Heltid under vårterminen 2026

Praktiken ska vara en del av en utbildning (universitet, högskola eller YH)

Du förväntas kunna arbeta från vårt kontor i Stockholm 2–3 dagar i veckan

Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, inkludering och arbetsglädje

Praktikens koppling till Agenda 2030

Praktiken kopplas till flera av målen i Agenda 2030, särskilt:

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor

Mål 5: Jämställdhet

Mål 1: Ingen fattigdom

Om processen:

Sista ansökningsdag är 2 november. Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Vi ser fram emot att höra hur just du vill bidra till vårt arbete.