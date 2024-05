Välkommen på digitalt årsmöte

Tisdagen den 21 maj är du som medlem varmt välkommen till Fair Actions digitala årsmöte via Zoom. Vi kommer bland annat att välja en ny styrelse och gå igenom vad vi åstadkom under förra året, samt vilka planer vi har för verksamheten framöver. Alla som har anmält sig kommer att få en möteslänk i god tid innan mötet och via den länken kan alla delta med ljud och bild.