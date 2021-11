Samtal: Våldet mot kvinnor i modeindustrin 1 av 7 kvinnliga textilarbetare har utsatts för våldtäkt eller tvingats att utföra sexuella handlingar. 47% av kvinnor i Indien anser att sexuella trakasserier är det största problemet på arbetsplatsen. Så hur kan företag, fackföreningar och organisationer arbeta för att förhindra våld och diskriminering av kvinnliga arbetare?

Sonia Wazed, Head of Programmes at the Society for Labour and Development