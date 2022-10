Gå med i vårt nya influencernätverk

Träffarna inom influencernätverket sker under under hösten 2022 och kommer att innehålla både utbildningsmoment och tid för dig att reflektera, både individuellt och i grupp. Ingen förkunskap krävs, bara ett intresse för hållbarhetsfrågor.

Skicka in en ansökan, via formuläret i den gula rutan här på sidan, så hör vi av oss och berättar mer om nätverket, upplägget samt bekräftar om du får en plats. Ansökan stänger den 17 oktober. Vi har endast ett fåtal platser i år men möjlighet att delta kommer finnas även under 2023.

Deltagandet är helt kostnadsfritt och du ska helst kunna delta vid alla fem träffar som kommer äga rum digitalt mellan slutet av oktober till slutet av november.

”Use your influence” är ett treårigt projekt som drivs av Fair Action med stöd av Allmänna Arvsfonden. Syftet är att stötta ungas engagemang för en hållbar planet och bidra till ökat ett välmående.