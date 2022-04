Banbrytande avtal mot sexuella trakasserier inom klädindustrin i Indien

I januari 2021 hittades Jeyasre Kathiravel, en 20-årig sömmerska, död nära sitt hem efter att ha avslutat ett pass på Natchi Apparel. Fabriken tillverkar kläder åt H&M i Tamil Nadu, Indien. Hennes chef har erkänt mordet och väntar på rättegång. Hennes familj hävdar också att hon utsatts för sexuella trakasserier och hot på jobbet månaderna innan hennes död.

En oberoende utredning samlade under förra året in vittnesmål från fler sömmerskor, om utbredda sexuella trakasserier på Natchi Apparel. H&M och leverantören inledde sedan samtal med fackföreningen Tamil Nadu Textile and Common Labour Union (TTCU), samt med regionala och internationella organisationer.

Resultatet blev ett juridiskt bindande avtal gällande sexuella trakasserier. Avtalet är det andra i sitt slag i modebranschen, och det första i den asiatiska klädindustrin. Utöver H&M, leverantören och fackföreningen är flera människorättsorganisationer med i avtalet.

Anannya Bhattacharjee, internationell koordinator för organisationen Asia Floor Wage Alliance som har skrivit under avtalet, säger i ett pressmeddelande att:

– Ledarskapet och engagemanget från det kvinnoledda fackförbundet TTCU har lett till detta historiska avtal, som visar en modell för hur modeföretag, leverantörer och fackföreningar kan arbeta tillsammans för att förhindra våld mot kvinnor inom klädindustrin. Vi är glada över att samarbeta med H&M och Eastman Exports i implementeringen av detta avtal, som innehåller flera olika strategi för att uppnå säkra arbetsplatser.