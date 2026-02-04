Lansering av nytt ungdomsmaterial: Lär dig mer om fast fashion, greenwashing, och hur du kan påverka!

Vill du lära dig mer om fast fashions baksida? Hur du synar reklam? Och hur du kan vara med och påverka? - Då har du hittat rätt!

Kläder och shopping är roligt – inte sant?

Konsumtion spelar en stor roll i ungas liv (och äldres för den delen); vi använder produkter för att uttrycka vår identitet och våra värderingar. Samtidigt annonserar företag billiga kläder på sociala medier och använder bilder för att uppmuntra människor att köpa mer än de behöver. Bakom reklambilderna finns höga koldioxidutsläpp och omänskliga arbetsförhållanden. Glädjen över nya kläder bleknar snabbt, och verkliga behov, såsom gemenskap och att bli sedd, förblir otillfredsställda.

Vilka är egentligen problemen med fast fashion? Hur vet vi när företag talar sanning eller greenwashar (och vad är greenwashing)? Vilka är alternativen till överkonsumtion, och var kan vi hitta glädje och mening i livet på hållbara sätt? Hur kan vi stärka ungas känsla av makt att själva påverka? Vårt nya material från pojrketet Walk the Green Talk erbjuder konkreta verktyg för dessa frågor!

Nu släpper vi ett splitterny workshop och tillhörande digitalt verktyg som lyfter problem kring fast fashion och greenwashing samt vad vi kan göra åt det!

Workshopen ger ungdomsledare en ram för att diskutera problemen med fast fashion och greenwashing med unga, men kan också anpassas för andra hållbarhetsfrågor. Materialet innehåller praktiska uppgifter och metoder för…

Att hantera känslor som uppstår från överkonsumtion, miljö- och mänskliga rättighetsfrågor

Förståelse för klädindustrin och dess reklam

Att känna igen tecknen på greenwashing från företagens sida.

Planera aktiviteter som unga kan genomföra för att tillfredsställa sina behov utan att konsumera och för att påverka företag/politiker och sin omgivning.

Här hittar du workshop-materialet!

Det digitala verktyget Faktagranska Modeindustrin (Fact-check fashion) handlar även det om fast fashion, greenwashing och påverkan, men är utformat för att på egen hand sätta sig in i frågorna (men kan också användas i grupp – läs mer om det på sidan). Materialet innehåller mängder av övningar och praktiska uppgifter, exempelvis;

Ta reda på vilka behov shopping av kläder uppfyller (och hur vi kan möta dessa behov på andra sätt)

Fundera över vilka aktörer som finns i modeindustrin – och vem som har mest makt att påverka den!

Identifiera tecken på greenwashing i påhittade reklamannonser