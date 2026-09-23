Jobbar du som fritidsledare och brinner för hållbarhet? Missa inte vår gratisutbildning!

Under hösten 2026 och våren 2027 kommer vi på Fair Action erbjuda några tillfällen med en gratis workshopserie för dig som fritidsledare. Läs mer och anmäl dig idag!

Under workshopserien Use Your Influence får du som fritidsledare verktyg och en bank av aktiviteter för att kunna prata och tipsa ungdomar och hur de kan engagera sig i hållbarhetsfrågor. Kursen har ett särskilt fokus på hållbar konsumtion, företags ansvar och påverkansmöjligheter och rymmer allt från kunskap till praktiska övningar.

Varje workshopserie är uppdelat på tre tillfällen där ni ses och tillsammans går igenom och får testa några av övningar och diskutera frågor om hållbarhet. Träffarna sker helt digitalt och du väljer själv vilken omgång som passar dig bäst. Första omgången startar redan nu i november 2026.

Se alla utbildningsomgångar nedan och anmäl dig redan nu:

Höstterminen 2026:

Omgång 1 – Use Your Influence

Vecka 47- 49

Tisdagar (17/11. 24/11, 1/12)

Klockan 13:00 –15:00

Omgång 2 – Use Your Influence

Vecka 47- 49

Torsdagar (19/11. 26/11, 3/12)

Klockan 13:00 – 15:00

Vårterminen 2027:

Omgång 3 – Use Your Influence

Vecka 5-7

Tisdagar (2/2, 9/2, 16/2)

Klockan 13:00 – 15:00

Omgång 4 – Use Your Influence

Vecka 5-7

Torsdagar (4/2. 11/2, 18/2)

Klockan 10:00-12:00

Omgång 5 – Use Your Influence

Vecka 19-21

Tisdagar (11/5, 18/5, 25/5)

Klockan 13:00- 15:00