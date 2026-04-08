Gör praktik hos Fair Action hösten 2026!

Är du redo att ta steget från studierna till en praktikplats som gör skillnad på riktigt? Du har hittat rätt!

Vi erbjuder dig en möjlighet att lära dig om rättvis klimatomställning, företagsansvar, greenwashing, slow fashion och hållbar konsumtion, områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Fair Action arbetar för att granska och påverka modeindustrin genom att synliggöra brister i företags hållbarhetsarbete och motverka vilseledande marknadsföring som greenwashing. Vi jobbar tillsammans med organisationer, kommuner, forskare och ideella organisationer globalt för att stötta konsumenters engagemang och främja konsumentmakt. Vi söker en praktikant till vårt team på sex personer, ett team med ett starkt engagemang för hållbarhet och rättvisa, som kommer att arbeta med att:

Delta aktivt i Fair Actions dagliga arbete med att granska och påverka modeindustrin

Stötta i att arrangera vår kommande 30-års jubileum

Genomföra workshop

Stötta i våra pågående projekt

Ta fram innehåll och kommunikationsmaterial för sociala medier och andra kanaler

Vi ser att våra praktikanter ger ett starkt tillskott i vårt team.

Du kommer att ingå i ett dynamiskt team. Dina arbetsuppgifter kommer variera, exempelvis kommer det innehålla projektkoordinering, aktiviteter med samarbetspartner och andra administrativa uppgifter. Då flera av våra projekt är europeiska samarbeten vill vi att du är flytande i engelska i både tal och skrift. Vi kommer i dialog med dig att anpassa arbetsuppgifter och innehåll under praktikens gång, för att du och vi ska få ut så mycket som möjligt av praktikperioden.

Under praktiken får du stöd av en engagerad handledare som följer dig i ditt arbete, ger kontinuerlig återkoppling och bidrar till din utveckling.

Vi söker en praktikant som vill vara med och göra skillnad. Vi ser gärna att du har…

God kommunikationskompetens, exempelvis av att genomföra kampanjer i sociala medier.

Kompetens inom event management

Starkt intresse för hållbar utveckling.

Erfarenhet från civilsamhället är meriterande

Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

God förmåga att ta initiativ och driva uppgifter framåt

På Fair Action lägger vi stor vikt vid vår gemensamma arbetsmiljö och vi strävar efter att vara lyhörda, tydliga, toleranta och omtänksamma mot varandra.

Praktiken är på heltid under höstterminen 2026. Vi vill helst ha en terminspraktikant då vi ser att det ger en möjlighet för oss att ge mer kvalificerade uppgifter. Vi kommer därför inte överväga praktikanter med kortare praktikperioder än 15 veckor. Praktikanten förväntas kunna närvara fysiskt på vårt kansli i Stockholm två till tre dagar per vecka. Praktiken ska vara en del av ett program eller en kurs vid universitetet, högskolan eller YH-utbildning.

Praktikens koppling till Agenda 2030

Huvuduppgifterna handlar om att bidra med framför allt med mål 12, hållbar konsumtion och produktion, mål 8 om anständiga arbetsvillkor, mål 5 Jämställdhet samt mål 1, Ingen fattigdom i Agenda 2030. Arbetet kopplas till Fair Actions granskningar, kommunikation och påverkansarbete, med fokus på företags ansvar i globala leverantörsled.

Så här söker du

Om du är rätt för denna praktikplats, maila info@fairaction.se så återkopplar vi till dig inom kort. Sista ansökningsdag är 30 april. Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Vi ser fram emot att höra hur just du vill bidra till vårt arbete.