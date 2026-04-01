Är du över 65 år? Vill du bli del av ett härligt gäng hållbarhetsstjärnor? Då ska du läsa det här!

Fair Action kommer under 2026 hålla en kurs för 65-plussare i hållbarhet - läs mer och anmäl dig idag!

I maj startar Fair Actions nya kurs för alla som vill bli en stjärna på att hålla studiecirklar inom hållbarhet.

Under sju månader får du ta del av inspirerande föreläsningar om hållbarhet utifrån ekologisk, ekonomiskt och socialt perspektiv. I kursen ingår även två bonusföreläsningar av externa experter som djupdyker i spännande ämnen. Du får också coaching och praktiskt träning i presentationsteknik.

Efter avslutad kurs är du en hållbarhetsstjärna av rang, redo att sprida dina kunskaper och engagemang vidare genom egna studiecirklar. På köpet får du många nya gemenskaper och ett stort nätverk av likasinnande.

Varför en kurs för hållbarhetsstjärnor från 65 år och uppåt?

Fair Action jobbar inte med ålderism- tvärt om! Det finns så mycket erfarenhet, klokskap och kraft hos Sveriges äldre. Det vill vi ta tillvara på och sprida vidare.

Vill du liksom vi bidra till en frisk planet och respekt för mänskliga rättigheter så anmäl dig redan idag. Antalet platser är begränsat (25 stycken) och sista anmälningsdag är den 25 april.

Vi ser fram emot att höra av dig!