Vi fyller 30 år – Kom på en inspirerande kväll om framtidens hållbara modeindustri!

Den 14:e oktober är du välkommen på vår 30-års fest i Gamla stan, Stockholm. Det blir en kväll fylld med kunskap, framtidshopp och gemenskap.

Tillsammans med några av rösterna som driver förändringen utforskar vi modeindustrins största utmaningar, men ett särskilt fokus på rättvis klimatomställning.

Bland annat kommer Alice Bah Kuhnke bjuda på inspiration och Ayesha Ahmad dela erfarenheter och perspektiv från Pakistan, ett av världens viktigaste produktionsländer.

Det kommer självklart också bjudas på lättare mat, mingel, musik och fest. Det här vill du bara inte missa!

När: 14 oktober 16.00-22.00

Var: Bacchi Syre, Gamla stan, Stockholm