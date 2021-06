Pressmaterial: Time to deliver

Pressbilder

Rapporten

Läs hela rapporten: Time to deliver. A report on transparency among Swedish online fashion brands.

Citat från civilsamhällesorganisationer i Kina, Bangladesh och Indien

“I arbetarnas medvetande är det de köpande företagen som är deras verkliga arbetsgivare, utan dem inget arbete. Arbetarna behöver veta för vem de producerar om de ska kunna lösa problem som orealistiska produktionsmål, låga löner och sexuella trakasserier. Fabriksägarna lyssnar helt enkelt inte.”

Parvathi Madappa, Cividep India

“Vår erfarenhet är att varken regeringen eller textilfabrikerna lyssnar på våra klagomål, men om vi kontaktar klädmärkena kan de ingripa.”

Babul Ahkter, Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation

“I de flest fall är kinesiska löner inte tillräckliga för att täcka arbetarnas utgifter i vardagen. Med öppen information om löner från företagen skulle det vara möjligt för arbetarna att kräva de löner de förtjänar, de skulle också kunna förhandla kom lönen kollektivt.”

Dee Lee, Inno Community Development Organisation, Kina