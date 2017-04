Arbetare svimmar av utmattning hos H&M:s toppleverantörer i Kambodja

20 september 2016

Organisationerna Framtiden i våre hender i Norge, Center for Alliance of Labor and Human Rights i Kambodja och Clean Clothes Campaign har granskat fyra av H&M:s viktigaste leverantörsfabriker i Kambodja. Trots att fabrikerna enligt H&M ska ligga långt framme när det gäller goda arbetsvillkor rapporterar sömmerskor på tre av fabrikerna att kollegor regelbundet svimmar av trötthet. I intervjuerna säger arbetarna också att de skulle behöva nästan dubbelt så hög lön för att kunna ha råd med ordentlig mat, sjukvård och skolgång till barnen. Dessutom rapporterar arbetare på tre av fyra granskade fabriker att de inte vågar organisera sig fackligt, av rädsla för att bli bestraffade eller uppsagda av arbetsgivaren.