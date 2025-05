From Factory Floors to Corporate Rooms – Addressing Gender-Based Violence in Fashion

Tid

26 maj kl. 14:15 – 17:00, inklusive kort paus och efterföljande mingel och AW.

14.15-14.30 Välkomna och fika

14.30-16.00 Presentation och panelsamtal

16.00-17.00 Mingla för förändring – Hur löser vi könsbaserat våld i modeindustrin? Vad är nästa steg? Vilka lösningar och utmaningar finns? Nätverka, hitta nya samarbetspartners eller allianser för att motverka könsbaserat våld.

Plats

Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm

Anmälan

Anmäl dig senast 21 maj här.

OBS! På grund av begränsat antal platser ber vi dig avanmäla dig vid eventuella förhinder, senast ett dygn innan eventet. Om avanmälan inte görs tillkommer en avgift på 100 kr.

Deltagare

Huvudtalaren – Kalpona Akter, kvinnorättskämpe från Bangladesh – kommer att ge förstahandsvittnesmål gällande situationen för arbetare i textilfabriker och betona företagens ansvar för att förhindra och adressera GBVH genom hela deras leverantörskedjor. Genom att placera rösterna av de direkt berörda i centrum och främja en samarbetsdialog, strävar vi efter att driva på en meningsfull förändring mot säkrare och mer rättvisa arbetsplatser.

Eventet erbjuder en mångfacetterad paneldeltagarlista för en transformativ modediskussion, skräddarsydd för att inkludera en rad perspektiv, sektorer och expertis:

Paneldeltagare:

Fair Actions nya granskning

Eventet kommer även presentera fynd från Fair Actions granskning From Bruises to Rights: Addressing Gender-Based Violence and Harassment in the Garment Industry, vilken belyser den nuvarande situationen gällande GBVH i klädfabriker och vilka framsteg modeföretagen gjort under de senaste två åren, sedan originalgranskningen publicerades.

Syfte

I samarbete med Fair Action, Kvinna till Kvinna, och ForumCiv, syftar detta event till att:

Öka medvetenheten kring könsbaserat våld och trakasserier i modeindustrins leverantörskedjor.

Mobilisera konsumenter till att kräva ökat företagsansvar.

Stärka företagsansvar gällande att vidta konkreta åtgärder för att förebygga och åtgärda GBVH i sina leveranskedjor.

Diskutera hur GBVH förhindras och adresseras.

Främja samarbete mellan civilsamhället, företag och beslutsfattare för att driva på bestående förändringar.

Rättvis omställning

Eventet är en del av EU DEAR-projektet “Fashioning a Just Transition”. En rättvis omställning inom modeindustrin är central i diskussionen, då det säkerställer att skiftet mot mer hållbara affärsmetoder inte sker på bekostnad av arbetares rättigheter och välmående. Detta event kommer undersöka hur företag kan integrera motverkandet av GBVH i sina hållbarhetsstrategier och stärka de som drabbas mest av förändringar i hela industrin.