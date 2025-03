Ungdomsengagemang bortom storstäderna

För att kunna mobilisera och engagera ungdomar på landsbygden är det viktigt att frågorna, materialen och metoderna är relevanta för dem. Så för att förstå deras syn på fast fashion, greenwashing och företagsansvar har Fair Action tillsammans med Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (BRF), NaZemi och Pro Ethical Trade Finland (Eetti) granskat befintlig forskning och genomfört fokusgrupper i Sverige, Polen, Tjeckien och Finland. Resultaten presenteras i rapporten From Awareness to Action: Engaging rural youth on fast fashion, greenwashing and corporate accountability issues, som finns att läsa längre ner.

Studien visar att ungdomar på landsbygden känner till och bryr sig om klimatfrågor och problemen kring hållbart mode, men stöter på utmaningar när de vill engagera sig. Detta handlar bland annat om en begränsad tillgång till information, transportmöjligheter och forum för engagemang. Samtidigt uttrycker många ett önskemål om att få engagera sig och deltar redan i lokala aktiviteter och evenemang. För att stärka deras möjligheter för ytterligare engagemang behövs initiativ som är lokalt relevanta, lättillgängliga och lösningsfokuserade.

