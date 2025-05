Globalt upprop mot IKEA – igen

Istället för att skriva under The International Accord for Health and Safety in the Garment and Textile Industry (på svenska det internationella Ackordet) vill möbeljätten IKEA istället kontrollera säkerheten och arbetsmiljön hos textilfabrikerna på egen hand. Men det är ungefär lika trovärdigt som en bilägare som vill göra bilbesiktningen själv. Till exempel har en tidigare granskning visat att tre leverantörer till IKEA inte hade tillräckligt bra utrymningsvägar i händelse av brand.⁣

Dessutom åker IKEA snålskjuts på arbetet som görs inom ramen för avtalet. Två andra av möbeljättens leverantörer i Bangladesh har nämligen täckts av avtalet eftersom de säljer till företag som skrivit på. IKEA betalar alltså inget, utan låter andra stå för notan.

Vad innebär avtalet?

Det ursprungliga avtalet togs fram efter kollapsen av klädfabriken Rana Plaza i Bangladesh, där 1 134 människor miste livet 2013. Det är en överenskommelse mellan köpande företag och fackförbund att arbeta tillsammans för att förbättra säkerheten i fabrikerna. Det handlar till exempel om att se till att det finns fungerande nödutgångar, att elektriska ledningar inte utgör en brandfara och att balkar och pelare som håller upp en byggnad är rätt konstruerade.

Det som är banbrytande med avtalet är att det finns en hög grad av insyn i arbetet med att göra textilfabrikerna säkrare, och oberoende övervakning av att arbetet går framåt. I IKEA:s system finns ingen insyn och ingen oberoende part eller fackliga organisationer som fått mandat att driva på arbetet. När IKEA jobbar på egen hand finns inga garantier för att det som IKEA säger om säkerheten hos leverantörerna stämmer.

Fler svensk-kopplade företag har inte heller skrivit under avtalet

Lager 157, Gekås Ullared, Björn Borg och Cellbes hör till de många företag som fortfarande inte skrivit under det internationella Ackordet. Gekås Ullared skrev efter påtryckningar under avtalet 2018 men valde 2021 att inte förlänga sitt åtagande.

Vill du hjälpa till att pusha IKEA och andra företag att ta ansvar?

Fair Action uppmanar IKEA, och andra svensk-kopplade företag, att skriva under avtalet. Påverka du med genom att skriva under det aktuella globala uppropet mot IKEA och flera andra företag här.