Fair Action i Almedalen: ”Billigt för oss – dyrt för dem”

Miljontals migrantarbetare möjliggör vår konsumtion, men till vilket pris? Hur kan företag, fackförbund, civilsamhälle och politik tillsammans säkerställa att handel blir en väg ut ur fattigdom – inte in i exploatering.​ Fair Action och Union to Union bjuder under Almedalsveckan in till samtal om vilket ansvar Sverige bär för migrantarbetare i globala produktionskedjor. Hoppas vi ses där!